الدهلكي يستبعد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم

شفق نيوز/ استبعد نائب رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي، الخميس، التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم لمجلس النواب، فيما أكد وجود توجه سياسي للتصويت على تعديل القانون.

وقال الدهلكي لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجها لدى القوى السياسية للتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، على أن يكون مشروطا بفترة محدودة سنة أو أكثر من ذلك حسب ما ترى الكتل السياسية".

وأضاف إن "هناك جهات تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية"، مؤكدا إن "التصويت على القانون لم يحسم سياسيا بالكامل".

ورأى الدهلكي، أن "التصويت على قانون المحكمة الاتحادية مستبعد في جلسة اليوم، إلا إن هناك تأكيد على تمرير القانون".

وكان رئيس كتلة ارادة البرلمانية حسين عرب، قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن "هناك قوى سياسية (لم يسمها) اشترطت تمرير قانون المحكمة الاتحادية، مقابل تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021"، مشيرا إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية أدرج في جلسة اليوم".