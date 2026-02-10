الدهلكي: تأخر انتخاب الرئيس ليس بسبب الخلاف الكوردي

شفق نيوز- بغداد

استبعد النائب عن تحالف "العزم"، رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، أن يكون "عدم الاتفاق الكوردي" وراء تأخر انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الصراعات السياسية بين الكتل هي السبب الرئيس في تعطيل الاستحقاق.

وقال الدهلكي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا يرتبط باتفاق أو عدم اتفاق بين الأحزاب الكوردية، بل إن الصراعات السياسية هي التي تعطل جلسة الانتخاب".

وأضاف أن "الدورات البرلمانية السابقة لم تشهد الذهاب بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، باستثناء الدورة الأولى التي جرى فيها انتخاب جلال الطالباني، فيما شهدت الدورات اللاحقة أكثر من مرشح وتنافساً داخل مجلس النواب".

وأشار إلى أن "الخلافات السياسية تضعف البرلمان وإجراءاته التشريعية والرقابية خلال الدورة الحالية"، داعياً أعضاء المجلس إلى "الضغط على رئاسة البرلمان لإدراج انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة يوم غد الأربعاء، وفي كل جلسة لاحقة، لإحراج الكتل السياسية وتحميلها المسؤولية في إنهاء هذا الاستحقاق".

وبيّن الدهلكي أن "الخلافات بين كتل الإطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى بشأن تكليف مرشح رئاسة الوزراء أدت إلى انسداد سياسي وخرق للدستور".

وختم بالقول إن "أعضاء مجلس النواب كانوا يأملون أن تختلف الدورة السادسة عن سابقاتها، إلا أن السيناريوهات السابقة تكررت، ما أدى إلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة".

يشار إلى أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد أعلنت جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم غد الأربعاء، والتي تضمنت عدداً من الفقرات، فيما خلا جدول الأعمال من إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية.