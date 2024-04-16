الدنمارك تعلن اغلاق سفارتها في العراق دون ذكر الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت خارجية الدنمارك، يوم الثلاثاء، أنها ستغلق سفارتها لدى العراق نهاية آيار المقبل دون ذكر الأسباب.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن البلاد ستغلق سفارتها في العراق في 31 مايو/ أيار، دون ذكر أسباب القرار.

وافتتحت الدنمارك بعثتها الدبلوماسية في بغداد رسمياً في عام 2020 لدعم القيادة العسكرية الدنماركية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق.

ومنذ ذلك الحين سحبت كوبنهاغن غالبية جنودها من العراق.