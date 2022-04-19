الدفاع تصدر توضيحاً على قبول العشرات في الكلية العسكرية من عشيرة الوزير

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، توضيحاً على قبول 81 طالباً في الكلية العسكرية الدورة (112) من عشيرة وزير الدفاع الجبور.

وذكرت الوزارة في بيان، أن موضوع اختيار الطلاب للقبول في الكلية العسكرية يتم وفق سلسلة من السياقات والإجراءات، كما أن الطالب الذي يقدم للقبول في الكلية العسكرية يخضع الى عدد من الاختبارات البدنية والطبية والاختبارات النظرية والعملية والتي يتم تحديدها من قبل لجان خاصة من الأكاديمية العسكرية ورئاسة أركان الجيش. وإن موضوع اختيار الطلاب لا يتم وفق القبيلة أو العشيرة وإنما يتم وفق النسب السكانية لكل محافظة، إذ هناك تخصيص لأعداد المقبولين ونسب الكثافة السكانية للمحافظات العراقية.

وأضاف: بالنسبة للطلبة المقبولين في الدورة (112) من أبناء عشيرة الجبور هم من جميع المحافظات العراقية وليس فقط من محافظة صلاح الدين حيث يبلغ عدد المقبولين من العشيرة آنفاً من محافظة نينوى (32) طالباً، ومن محافظة كركوك (25) طالباً، ومن محافظة بغداد (16) طالباً، ومن محافظة صلاح الدين (12) طالباً، ومن محافظة الديوانية (5) طلاب، ومن محافظة كربلاء (5) طلاب، ومن محافظ ديالى (4) طلاب، ومن محافظة النجف طالبَين اثنين ومن محافظة بابل طالب واحد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "عشيرة الجبور منتشرة في جميع محافظات العراق من الشمال الى الجنوب، وهذا لا يعني ان كل من يحمل لقب جبوري هو أحد أقارب وزير الدفاع، وعلى سبيل المثال ان عدد أعضاء البرلمان من عشيرة الجبور هم أكثر من (15) عضواً ومن مختلف المحافظات العراقية فهم يمثلون كافة أبناء الشعب العراقي".

ورأت أن "إثارة مثل هكذا موضوع الهدف منها زرع الفتنة الطائفية والقومية والعمل على شق وحدة الصف العراقي لا تنصب إلا في مصلحة أعداء العراق" بحسب ما جاء في البيان.