"الدفاع" تشعل خلافات واسعة داخل البيت السني.. 3 مرشحين يتنافسون للظفر بها  

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني، اليوم السبت، بنشوب خلافات واسعة داخل القوى السنية حيال منصب وزارة الدفاع في الكابينة الوزارية الجديد برئاسة محمد السوداني، مشيراً إلى منافسة محتدمة من 3 مرشحين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القيادات السنية منشقة حيال حقيبة الدفاع، ولم تتوصل الى أي توافق حيالها حتى الآن، مرجحاً استمرار الخلافات السنية وبقاء وزارة الدفاع تحت إدارة رئيس الوزراء بالوكالة.

وكشف المصدر، أن 3 مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم "خالد العبيدي وحمد النامس وناصر الغنام"، موضحاً أن كل مرشح منهم مدعوم من كيان سني او برلماني مخضرم.

وأشار المصدر، الى أن مفاوضات جارية على قدم وساق للتوافق على وزارة الدفاع بصفقة سرية قبل الدفع بمرشح حقيبة الدفاع إلى التصويت البرلماني.

من جانبه أكد قيادي في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، أن الصراع محتدم بين تحالفي السيادة والعزم للظفر بوزارة الدفاع، موضحاً أن مرشح تحالف السيادة الفريق الركن ناصر الغنام، أما مرشح تحالف العزم الفريق الركن حمد النامس الجبوري والنائب خالد العبيدي.

ويعتزم مجلس النواب عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة الوزارية المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، منتصف الأسبوع المقبل.

وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري قد أعلن، مساء الخميس، عن تفويض المكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره هو واقتراح مرشحين بدلاء، فيما أكد على استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن ثمة خلافات بشأن بعض الحقائب الوزارية فضلاً عن ضغوط تمارس على السوداني بهذا الشأن، أدت إلى استبعاد إدراج ملف التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة من المزمع عقدها السبت المقبل.