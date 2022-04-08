الدفاع تتوعد بمقاضاة "نجاح محمد علي" بعد تجاوزه على الجيش العراقي

شفق نيوز/ توعدت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، بمقاضاة المحلل السياسي نجاح محمد علي بعد تجاوزه على الجيش العراقي في لقاء تلفزيوني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "رداً على ما تناوله المدعو (نجاح محمد علي) والذي ظهر على قناة (1news) من خلال أحد برامجها وتطاول على الجيش العراقي الباسل، ووجه له اتهامات باطلة لا يوجهها الا من يعادي العراق وشعبه وجيشه، فان وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش العراقي لا يسمّى باسم حاكم وهو جيش العراق وحامي البلد وشعبه وما أثبته من خلال كل البطولات التي قام به منذ تأسيسه إلى يومنا هذا".

وتابعت أن "ما تحدث به المدعو (نجاح محمد علي) يعد إساءة واضحة وصريحة للمؤسسة العسكرية ولكل منتسبيها، وأن وزارة الدفاع لن ترضى أن يساء إلى هذه المؤسسة العريقة والتي يمتد تاريخها لـ (101) عام، قدمت خلالها العديد من التضحيات والبطولات منذ تأسيسها في العام 1921 والى يومنا هذا".

وأكدت وزارة الدفاع أنها "ستحتفظ بحقها القانوني بالرد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وسيكون القضاء هو الفيصل بيننا، كما وتؤكد الوزارة إنها لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش العراقي".

وكان المحلل السياسي المقيم في لندن نجاح محمد علي وصف الجيش العراقي بأوصاف مسيئة مذكرا بانسحابه من الموصل والتسبب بسقوطها.

ونجاح محمد علي صحفي ومحلل سياسي يظهر في البرامج العراقية ويميل إلى فصائل المقاومة الموالية لإيران، فيما تشير عدد من المصادر إلى أنه ينشط تحت اسم حركي ويخفي اسمه الحقيقي.