الدفاع النيابية: أمن المنطقة على المحك وقمة بغداد تحمل رسائل محلية وإقليمية

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة البنداوي، يوم الخميس، أن القمة العربية المرتقبة في بغداد تحمل أهمية كبيرة، نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة في ظل تصاعد الأزمات في غزة ولبنان وسوريا واليمن.

وقال البنداوي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "انعقاد القمة في هذا التوقيت الحساس يمثل ضرورة قصوى، لمواجهة التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الإقليمية".

وشدد على "أهمية المشاركة الواسعة لقادة الدول العربية، للخروج بقرارات مصيرية تسهم في حماية الأمن العربي، وتعزز التعاون السياسي والاقتصادي الأمني المشترك".

وأضاف أن "الفترة الماضية شهدت تراجعاً وتشظياً في المواقف العربية، وهو ما يستدعي اليوم وقفة موحدة لتوحيد الرؤية، خاصة في الجانب الأمني، الذي يمثل حجر الأساس لأي استقرار سياسي واقتصادي في المنطقة".

وأشار البنداوي إلى أن "العراق، رغم ما واجهه من تحديات أمنية خطيرة خلال السنوات الماضية من هجمات لتنظيم القاعدة وداعش، استطاع أن يحقق استقراراً ملحوظاً بفضل تضحيات القوات الأمنية"، معتبراً أن "استضافة بغداد للقمة العربية تمثل رسالة واضحة على قدرة العراق في لعب دور محوري وجامع في محيطه العربي".

وفيما يتعلق بملف التحالف الدولي، أكد البنداوي أن "لجنة الأمن والدفاع تتابع عن كثب مسار انسحاب قوات التحالف من العراق"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية العراقية أثبتت كفاءتها في إدارة الملف الأمني، ولم تعد هناك حاجة لوجود أي قوات أجنبية، مع ضرورة الانتقال إلى علاقات قائمة على التعاون الدبلوماسيوالاقتصادي".