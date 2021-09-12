الدفاع النيابية تكشف اخر مستجدات مشروع قانون "خدمة العلم"

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن اخر المعلومات بخصوص مشروع قانون "خدمة العلم".

وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع قانون خدمة العلم الذي صوت عليه مجلس الوزراء مؤخراً، لم يصل حتى اللحظة بشكل رسمي الى البرلمان"، مبيناً أن لجنته "لم تطلع عليه بشكل رسمي ولم تعرف تفاصيله"ز

وأضاف أن لجنة الامن والدفاع النيابية، "سمعت عن هذا المشروع من خلال وسائل الاعلام وبيان إعلام مجلس الوزراء".

وبين تقي أنه "عند وصول مشروع قانون خدمة العلم، سيتم دراسته وتدقيقه بشكل موسع ومكثف من قبل اللجان البرلمانية المختصة"، مؤكدا أنه "سيتم اجراء تعديلات واضافات وفق مقترحات اللجان البرلمانية او الكتل البرلمانية".

واشار عضو لجنة الدفاع النيابية، إلى أن "هذا القانون لم يرى النور في الدورة البرلمانية الحالية"، موضحاً "سيكون من اولى مهام البرلمان الجديد".

وبعد إلغائه لأكثر من 18 عاماً، عاد مشروع "خدمة العلم" التجنيد الإلزامي، إلى المشهد في العراق بقوة، وهذه المرة عبر قرار حكومي باتْ، خصوصاً بعد إرسال مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الوزراء، إلى المجلس النيابي، لغرض تمرير فقراته واكتسابه الدرجة القطعية تحت قبة البرلمان، وتطبيقه على المواطنين المستهدفين.