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الدفاع النيابية تستضيف العمليات المشتركة لاتخاذ موقف من التوغل التركي بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-11T12:27:16+0000
الدفاع النيابية تستضيف العمليات المشتركة لاتخاذ موقف من التوغل التركي بالعراق

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الثلاثاء، أنها ستستضيف قيادة العمليات المشتركة اتخاذ موقف من توغل القوات التركية داخل الاراضي العراقية.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات التركية متواجدة داخل الأراضي العراقية منذ أكثر من 25 سنة، ولديها 19 قاعدة عسكرية في اقليم كوردستان وشمال العراق".

وأضاف "خلال السنوات الثلاث الاخيرة توغلت القوات التركية داخل الأراضي العراقية بعمق تجاوز الـ25 كم"، لافتا إلى إن "زيارة المسؤولين العسكريين الأتراك لقواتهم على الأراضي العراقية يعتبر تجاوزاً على السيادة العراقية".

وتابع الركابي، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ناقشت أكثر من مرة توغل الاتراك في الاراضي العراقية، إلا أن الحكومة لم يكن لها وقفة جادة تجاه هذا التوغل".

وبين أن "لجنة الدفاع النيابية قررت استضافة نائب رئيس العمليات المشتركة بعد عطلة العيد من أجل الوقوف على تفاصيل الأوضاع في إقليم كوردستان وشمال العراق واتخاذ موقف تجاه التوغل التركي في البلاد".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في 23 نيسان الماضي، عن انطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل الأراضي العراقية، وتوغل الجيش التركي نحو 25 كم داخل أراضي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

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