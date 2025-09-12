الدفاع النيابية: القرار الأمريكي بإلغاء تفويض الحرب ضد العراق اعتراف بالسيادة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم المحمداوي، يوم الجمعة، أن قرار الكونغرس الأمريكي بإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق، والذي يعود للعام 2003، يمثل اعترافاً صريحاً بإنهاء مرحلة التدخل العسكري المباشر في البلاد، وعودة السيادة الكاملة.

وقال المحمداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تابعنا باهتمام قرار الكونغرس الأمريكي القاضي بإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق، وهو التفويض الذي تم بموجبه شن الحرب عام 2003 وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية الطويلة في الشأن العراقي".

وتابع: "نحن في لجنة الأمن والدفاع النيابية نعتبر هذا القرار خطوة إيجابية، وإن جاءت متأخرة، لكنه يمثل اعترافاً صريحاً بأن مرحلة التدخل العسكري المباشر في العراق قد انتهت، وأن العراق اليوم دولة ذات سيادة، تدير شؤونها الداخلية والخارجية بقرار وطني مستقل".

وبين المحمداوي، أن "هذا القرار يعزز الجهود الوطنية العراقية التي تعمل منذ سنوات على إنهاء كل أشكال التدخل الأجنبي، ويأتي منسجماً مع مطالبات القوى الوطنية العراقية بإخراج جميع القوات الأجنبية، وتنظيم العلاقة مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأكد أن "العراق بدأ فعلياً باستعادة سيادته بشكل كامل، ولن يسمح بعد اليوم أن يكون ساحة صراع أو ساحة نفوذ لأي طرف. ومثل هذه القرارات الدولية يجب أن تُستثمر بشكل فعّال لتعزيز استقلالية القرار العراقي، وبناء شراكات قائمة على الاحترام الكامل للسيادة الوطنية".

وختم بالقول: "إننا نحيي كل الجهود الوطنية والدبلوماسية التي ساهمت في إيصال صوت العراق إلى المجتمع الدولي، ونجدّد التزامنا في لجنة الأمن والدفاع بالعمل على استكمال مشروع السيادة، وضمان بقاء القرار الأمني والسياسي بيد الدولة العراقية فقط".

وصباح أمس الخميس، أعلنت السفارة العراقية في واشنطن موافقة الكونغرس الأمريكي على إلغاء تفويضي عامي 1991 و2002 للحرب على العراق.

وقرار إلغاء تفويض الحرب على العراق هو أن الكونغرس الأمريكي (مجلس النواب أو الشيوخ) يصوّت على إلغاء القوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأمريكيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس.