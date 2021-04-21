الدفاع النيابية: الحوار الاستراتيجي لم يتضمن جدولة الانسحاب الأميركي من العراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاربعاء، عن كواليس الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، مبينة أن الحوار لم يتضمن جدولة الانسحاب الأميركي من البلاد.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة شفق نيوز "للأسف الشديد ان الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لم يتطرق إلى موضوع جدولة الانسحاب الأميركي من الاراضي العراقية، عكس ما كان في الجولات السابقة".

وأضاف "كان يفترض ان يكون موضوع الانسحاب المادة الاولى وعلى رأس اولويات الحوار الاستراتيجي للمباحثات العراقية مع الجانب الأميركي واستكمالاً للجولات السابقة، إلا انها كانت على عكس ذلك ولم تتطرق إلى أي موضوع يتعلق بجدولة الانسحاب".

وتابع الغانمي، ان "الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي ركزت على الواقع الاقتصادي والتجاري والتعليم وابعاد النقطة الاساسية والمهمة المتعلقة بإخراج القوات الأميركية من العراق".