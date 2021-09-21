الدفاع المدني تطمئن: وضعنا خطة لحماية مخازن صناديق الاقتراع

شفق نيوز/ طمأنت مديرية الدفاع المديرية، يوم الثلاثاء، المتخوفين من تكرار سيناريو احتراق مخازن صناديق الاقتراع، مؤكدة انها أعدت خطة لنقل وتأمين الصناديق.

وقال مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان بوهان، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تنسيق عالٍ بين مديرية الدفاع المدني ومفوضية الانتخابات لتوفير الحماية اللازمة لمستودعات المفوضية التي يتم حفظ صناديق الاقتراع فيها، من حوادث الحريق".

وأضاف "قمنا بكشف ميداني على تلك المستودعات لمعرفة نظم الوقاية والسلامة من الحريق"، مشيرا الى ان "عدداً من المستودعات تبين انها قديمة تم استبدالها بمستودعات أكثر سلامة وجاهزية لحفظ الصناديق".

واكد بوهان "ستكون هناك فرق مرابطة دائمة لعجلات الإطفاء بالقرب من المستودعات قبل الانتخابات وبعدها ايضا منعا لأي حوادث حريق محتملة".

يشار الى ان مخازن حفظ صناديق الاقتراع تعرضت لعدة حرائق في الانتخابات الاخيرة في العام 2018، وتوجهت اصابع الاتهام في حينها الى كتل سياسية بالوقوف وراء تلك الحوادث للتلاعب بنتائج التصويت.