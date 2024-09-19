الدفاع العراقية توضح تفاصيل تسليم مدافع "هاوتزر الامريكية" وتشيد بقوات البيشمركة

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الدفاع العراقية يوم الخميس، تفاصيل تسليم مدافع هاوتزر الامريكية الصنع لقوات البيشمركة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن موضوع مدافع هاوتزر عيار (105) ملم، المخصصة لقوات البيشمركة، نود أن نبين أنه تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع السيد عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع السيد جمعة عناد".

واشار البيان إلى أنه "⁠تم دفع مبالغ المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية، و⁠وصلت المدافع الى ميناء ام قصر بتاريخ 20 تشرين الثاني 2023"، لافتا إلى أنه "⁠لم يتم تسلم المدافع الى وزارة البيشمركة رغم مرور سنة على وصولها في ميناء ام قصر".

ونوه إلى أنه "⁠تم تسليم المدافع بناءً على مذكرة السيد رئيس أركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة".

وأكدت وزارة الدفاع أن "قوات البيشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من سبع سنوات ولم يتم تسليم المدافع إلا بعد اتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الموضع".

وطالبت الوزارة في بيانها "من وسائل الإعلام عدم الانجرار خلف الأكاذيب والتلفيقات التي تصدر من غير ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة".