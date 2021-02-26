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الدفاع العراقية تنفي تبادل معلومات مع واشنطن قبيل توجيه ضربة امريكية لفصائل شيعية

Category: سیاسة

Date: 2021-02-26T14:59:52+0000
الدفاع العراقية تنفي تبادل معلومات مع واشنطن قبيل توجيه ضربة امريكية لفصائل شيعية

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، تبادل معلومات مع نظيرتها الامريكية قبيل توجيه ضربة عسكرية لفصائل شيعية مسلحة تعمل في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن وزارة الدفاع العراقية تعبر عن استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية.

وأضافت: "اننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد ان تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش،وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".

ووجهت قوات الولايات المتحدة الامريكية ضربة عسكرية ضد فصائل شيعية مسلحة، على الاراضي السورية، ردا على عملية الهجوم على مطار اربيل الاسبوع الماضي.

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