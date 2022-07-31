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الدفاع العراقية تصدر توضيحاً على إعلان قائد عسكري كبير انضمامه لتظاهرة الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-07-31T20:48:37+0000
الدفاع العراقية تصدر توضيحاً على إعلان قائد عسكري كبير انضمامه لتظاهرة الصدر

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، إن الجيش العراقي يقف على مسافة واحدة مع الشعب، وذلك في تعليق لها على ما تم تداوله بشأن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين.

وقالت الوزارة في بيانو "هنا تؤكد الوزارة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب، وأن واجب القوات الامنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف".

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