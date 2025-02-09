الدفاع العراقية تصدر توضيحا بشأن ترشيح يارالله بديلا للفياض برئاسة هيئة الحشد

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، ترشيح رئيس أركان الجيش لمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي بديلا عن فالح الفياض.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً مفاده ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيساً لهيئة الحشد الشعبي، إذ تؤكد الوزارة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وأن رئيس أركان الجيش مستمر في عمله رئيساً لأركان الجيش".

وأضافت "تؤكد وزارة الدفاع، أن أي أخبار خاصة بالجيش و قادته وضباطه ومنتسبيه يتم نشرها في أي موقع عدا الموقع الرسمي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها هي اخبار كاذبة وعارية عن الصحة".

يذكر أن الفترة الماضية، جرى تداول حديث عن قرب إقالة فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وأنه جرى الاتفاق على بديل له، إلا أن الإطار التنسيقي نفى موافقته على الإقالة.