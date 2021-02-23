الدفاع البرلمانية: عمليات القصف الصاروخية "رسائل" من هذه الفصائل!

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، أن عودة عمليات القصف الصاروخي في بغداد وباقي مدن العراق، هي رسائل من بعض الفصائل المسلحة.

وقال عضو اللجنة عباس صروط، لوكالة شفق نيوز، ان "عودة عمليات القصف الصاروخي في بغداد وباقي مدن العراق، هي رسائل من بعض الفصائل المسلحة، التي هي خارج سيطرة الدولة العراقية، وهذا الرسائل هي رسائل رفض لزيادة قوات حلف الناتو في البلاد".

وبين صروط، أن "قرار مجلس النواب العراقي، بإخراج القوات الأجنبية يشمل كل قوات التحالف الدولي وكذلك قوات الناتو، فلا يمكن زيادة هذه القوات مع وجود قرار البرلمان، الذي هو ملزم للحكومة العراقية تطبيقه، والاصرار على هذا الأمر سوف يعقد الوضع الأمني والسياسي في العراق".