"الدرون المنفلت" وأمن الانتخابات وإقالة المياحي على طاولة الإطار بحضور السوداني

شفق نيوز- بغداد

يعقد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة، اجتماعه الدوري، مساء اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة حريق الكوت وملفات الانتخابات وقصف المسيرات والاتفاق الأخير ما بين بغداد وأربيل.

وأخبرت مصادر مطلعة، وكالة شفق نيوز، بأن "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعهم الدوري، مساء اليوم، بحضور السوداني وسوف يناقشون ملف حريق الكوت والتحقيقات بشأن الحادثة والقرارات والإجراءات الحكومية وإمكانية التوجه نحو إقالة محافظ واسط محمد المياحي من أجل امتصاص الغضب الشعبي في الشارع الواسطي".

وأضافت المصادر ان "قادة الاطار سيناقشون مع السوداني ملف انتخابات البرلمان العراقي والتأكيد على موعدها والإجراءات اللازمة لحماية العملية الانتخابية من أي تلاعب، إضافة الى مناقشة اخر تطورات أوضاع المنطقة والساحة الداخلية على المستوى الأمني والاقتصادي، خصوصاً ملف قصف المسيرات وأزمة رواتب إقليم كوردستان والاتفاق الأخير ما بين بغداد وأربيل".