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الدراجي يعلن ترشح كل من محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني لرئاسة البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T15:02:51+0000
الدراجي يعلن ترشح كل من محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني لرئاسة البرلمان

شفق نيوز/ قدم الرئيس الاكبر سناً لمجلس النواب العراقي خالد الدراجي، مساء الاحد، مرشحين اثنين لرئاسة المجلس.

وقال رئيس السن خالد الدراجي، خلال الجلسة الاولى للبرلمان التي عقدت، مساء اليوم، إن النواب المرشحين لرئاسة مجلس النواب هما محمد ريكان الحلبوسي، محمود المشهداني.  

واستأنف مجلس النواب العراقي، جلسته الافتتاحية للدورة البرلمانية الخامسة، يوم الأحد، برئاسة خالد الدراجي، وذلك بعد نقل رئيس السن محمود المشهداني إلى المستشفى.

وأشارت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيانها، إلى تراجع عدد النواب الحضور إلى "205 نواب"، بعد أن افتتحت الجلسة بحضور 325 نائباً.

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