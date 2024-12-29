الداخلية لشفق نيوز: قضية الشباب العراقيين العائدين من سوريا فيها جنبة سياسية

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، يوم الأحد، وجود "جنبة سياسية" بقضية عودة الشباب العراقيين من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، واعدا بحل هذه الإشكالات وفق القانون وخاصة بالنسبة للمسجلين بأنهم متوفين.

وقال ميري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، وردا على سؤال وجهه مراسلنا بشأن الشباب العراقيين الذين عادوا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبعضهم مسجل متوفى، إن "الموضوع فيه جنبة سياسية، وبعيد عن أداء الأجهزة الأمنية، لكن اليوم، كل شيء له حل وفق القانون".

وأضاف أن "ما يدور ذهن أي شخص حول هذا الأمر، سيكون له حل وفق القانون، وبالتأكيد كل شي مدروس وبإدارة وإشراف الحكومة العراقية".

وقبل أيام، أثير الجدل حول عودة قرابة 10 عراقيين، كانوا محتجزين في سوريا منذ 8 سنوات، وسرت أنباء أنهم كانوا يقاتلون دفاعا عن مرقد السيدة زينب في دمشق، ومنتمين لفصائل مسلحة، وبعضهم مسجل في العراق أنه قتل في دمشق، وأقام له ذويه مجلس عزاء في حينها.

وتتواجد العديد من القوات العراقية، المرتبطة بالفصائل المسلحة في سوريا، منذ بداية الأزمة عام 2011 في سوريا، حيث كانت متواجدة هناك لأسباب عديدة، وأكثر من مرة نفت الحكومة العراقية علاقتها بالأمر، لاسيما في عهد رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.