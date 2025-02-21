الداخلية الإيرانية لشفق نيوز: غدا توقيع اتفاق بين بغداد - وطهران يخص إجازات سوق السيارات

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الجمعة، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وإيران تتيح إصدار إجازات سوق تتيح للمقيمين من كلا البلدين التنقل بسياراتهم.

وقالت الداخلية الإيرانية لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، سيزور العاصمة بغداد صباح غد السبت، لتوقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها وتخص إصدار إجازات السوق بين البلدين".

وبينت أن "المذكرة تشمل في المرحلة الأولى المقيمين في البلدين، أي أن العراقيين الساكنين في إيران، والإيرانيين في العراق بإمكانهم، بعد أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ، أن يترجموا إجازات سوقهم ويتم اعتمادها بشكل رسمي واستصحاب عجلاتهم في الزيارات والتنقل".