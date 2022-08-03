الخنجر يؤيد مطالب الصدر بانتخابات مبكرة وفق معايير جديدة وقوانين عادلة

شفق نيوز/ أعلن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، يوم الأربعاء، دعمه لخطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإجراء انتخابات مبكرة وفق معايير جديدة وقوانين عادلة.

وقال الخنجر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ندعم جميع الجهود المخلصة لإنقاذ العراق، ومعالجة حالة الجمود السياسي التي عطّلت الدولة ومصالح الشعب".

واضاف، "نعلن دعمنا لمضامين خطاب السيد مقتدى الصدر نحو انتخابات مبكرة، ووفق معايير جديدة وماكنة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

وفيما يتعلق بمبادرات الحوار التي طرحتها مختلف الكتل السياسية، قال الصدر، "لا فائدة مع الحوار معهم.. الحوار معهم جربناه وخبرناه وما أفاء على الوطن الا الخراب والتبعية"، في اشارة الى قوى الإطار التنسيقي. وتعليقاً على ذلك، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن حسم الخلافات يبدأ بالعودة الى ⁧‫الدستور‬⁩ واحترام المؤسسات الدستورية، في وقت أعلن فيه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ترحيبه وتأييده لخطاب زعيم التيار الصدري الأخير.