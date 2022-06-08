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الخنجر يطالب بـ"مراقبة حازمة" في تنفيذ قانون الأمن الغذائي وحمايته من "الفساد"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-08T18:10:48+0000
الخنجر يطالب بـ"مراقبة حازمة" في تنفيذ قانون الأمن الغذائي وحمايته من "الفساد"

شفق نيوز/ طالب رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بـ"مراقبة حازمة" لآليات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه البرلمان العراقي اليوم الأربعاء.

وقال الخنجر في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إقرار قانون الدعم الطارئ بشكله الحالي؛ خطوة مباركة في طريق إنصاف المواطن، وتحريك عجلة الاقتصاد العراقي".

 وأضاف، أنه "لايمكن للصراعات السياسية أن تكون عائقاً بين الشعب وثرواته"، معرباً عن أمله بـ"مراقبة حازمة لآليات تنفيذ هذا القانون، وضمان حماية بنوده من الفساد والمفسدين".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.

وابلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن مجلس النواب صوت في حلسته التي عقدت، مساء اليوم، بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، مبيناً أن المجلس رفع جلسته بعد التصويت الى اشعار اخر.

بدوره عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إقرار القانون "إنتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح"، مبدياً قلقه من "تسلّط الفاسدين" على القانون وتطبيقه".

كما اقترح الصدر تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون.

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