الخنجر يستغرب تنديدات اطراف اتفقت مع الحكومة على رفع الدولار

شفق نيوز/ كشف الأمين العام للمشروع العربي، خميس الخنجر، اليوم الاربعاء، عن اتفاق جميع الاطراف السياسية مع الحكومة العراقية على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي لتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، مبدياً استغرابه من تنديدات تصدر عن تلك الاطراف.

وقال الخنجر في تغريدة له على موقع تويتر، "في اجتماع قادة الكتل السياسية اتفق الجميع على دعم الإجراءات الحكومية في محاولة انقاذ الاقتصاد"، مضيفاً "‏استغرب اليوم من كثرة بيانات التنديد بهذه الإجراءات وكأننا نسمع عنها لأول مرة !".

واشار الخنجر، إلى أن "‏البلاد بحاجة إلى وقفة جادة تعالج القضايا بشجاعة"، مبيناً "كانت لدينا ولغيرنا من قادة الكتل مقترحات حول خطة الاصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة، وأفكار لتعديل بعض البرامج".

‏وتابع قائلا "لكن في النهاية قرر الجميع دعم الحكومة في مسارها الاقتصادي، ‏ومراقبة الأداء بما لا يتسبب بضرر يمس المواطن الذي يعاني اصلاً من ويلات التخبط المالي والاقتصادي".

وطمأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، صغار موظفي الدولة بأن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2021 لن تمس رواتبهم بل موظفي الدرجات العليا.

ويوم الاثنين الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة البلاد المالية للعام المقبل 2021 تمهيداً لإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.

وجاء الإقرار بعد جلسة طارئة لمجلس الوزراء استمرت على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وقدرت الموازنة سعر صرف الدينار بـ1450 لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12 في المئة.