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الخنجر يستضيف اجتماعا مهماً لتحالف (إنقاذ الوطن) لمناقشة تحضيرات جلسة السبت

Category: سیاسة

Date: 2022-03-25T18:56:06+0000
الخنجر يستضيف اجتماعا مهماً لتحالف (إنقاذ الوطن) لمناقشة تحضيرات جلسة السبت

شفق نيوز/ استضاف رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، يوم الجمعة، اجتماعا مهماً لتحالف (إنقاذ الوطن) المكون من (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة).

وقال مكتب الخنجر في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع جاء لمناقشة الوضع الراهن وتحضيرات جلسة اختيار رئيس الجمهورية غداً السبت"، مشيرا الى "مشاركة وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاجتماع".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، استضاف منزل الخنجر اجتماعاً لتحالف السيادة حضره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وناقش جلسة البرلمان ليوم غد السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وكان الاطار التنسيقي الشيعي عقد في وقت سابق اليوم الجمعة، اجتماعا في منزل القيادي في الاطار ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز اليوم الجمعة؛ أن "الاجتماع يناقش جلسة البرلمان ليوم غد السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية".

وكان محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قال لوكالة شفق نيوز فاني ي وقت سابق؛ إن الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني جمعا تواقيع أكثر من 130 نائبا لمقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا السبت لانتخاب رئيس جديد للعراق.

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