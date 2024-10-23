الخنجر يرعى اجتماعاً سنياً لإنهاء الانسداد السياسي وانتخاب رئيس برلمان يمثل الأغلبية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في حزب السيادة، اليوم الأربعاء، عن سعي زعيم الحزب خميس الخنجر الى عقد اجتماع سياسي سني موسع يضم كل الأطراف السياسية السنية من أجل الخروج باتفاق شامل بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

ويأتي هذا بعد دعوة الإطار التنسيقي الشيعي لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان يوم السبت المقبل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "الخنجر وبعد مناقشات مع قيادة الحزب، تم الاتفاق على توجيه دعوة للكتل السياسية السنية الرئيسة خلال يومين، للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، أو إضافة مرشح جديد يمثل الأغلبية السنية".

وبين المصدر، أن "قيادة حزب السيادة ارتأت مناقشة مستقبل التمثيل السياسي السني في رئاسة مجلس النواب مع القوى السنية الرئيسة عبر اجتماع موسع، بغية إنهاء حالة الانسداد السياسي والذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس المجلس بمرشح توافقي يمثل الأغلبية السنية، مع مناقشة خيار إضافة مرشح جديد لقائمة المتنافسين على رئاسة البرلمان يحظى بتأييد أغلبية التمثيل السياسي السني".

ودعا الإطار التنسيقي خلال اجتماع له عقده مساء يوم الاثنين الماضي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية.