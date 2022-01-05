الخنجر يرحب بالتحالف مع الحلبوسي: خطوة تاريخية

شفق نيوز/ رحب تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، يوم الأربعاء، بدعوة تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، لـ"جمع الشمل"، عاداً دعوته خطوة "تاريخية".

وقال الخنجر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي نثمن فيه عالية موقف أخوتنا في تحالف تقدم الوطني وعلى رأسهم محمد ريكان الحلبوسي وأخوته في التحالف، في جمع الشمل وعدم الاستماع لكل الضغوط التي حاولت وتحاول ابعادنا عن العمل المشترك الذي يخدم جماهيرنا؛ فإننا نعلن ترحيبنا بهذه الخطوة التاريخية وهذه الروح الوطنية الكبيرة".

وأضاف، "إننا ماضون معا في خدمة العراق وحماية حقوق اهلنا، مع أخوة سطروا أروع الإنجازات في إعمار محافظاتنا وخدمة أهلنا".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، دعا تحالف تقدم الوطني برئاسة محمد الحلبوسي، تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر الى الدخول معه في "تحالف جامع" قبيل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.

وقال تقدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مع قرب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وإيمانا منا بضرورة توحيد المواقف التحقيق وحدة العراق وسيادته وحفظ حقوق جماهيرنا الوفية؛ فإننا نعبرعن رغبتنا الصادقة بتوحيد العمل السياسي في محافظاتنا العزيزة وتحت راية واحدة وندعو خميس الخنجر والصادقين معه في تحالف العزم إلى تحمل مسؤولياته في قيادة المرحلة المقبلة بتحالف جامع مع إخوانه في تحالف تقدم الوطني".

واضاف، "نحن نؤمن بأن شخصية الخنجر أكبر من المسميات والتخندقات، وأن مواقفه الإنسانية والسياسية تدعو للاعتزاز، آملين أن نعمل سوية؛ من أجل استقرار وإعمار الوطن وخدمة المواطن".