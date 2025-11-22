الخنجر يدعو الأطراف السياسية الفائزة للاجتماع غداً الأحد

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، يوم السبت، التحالفات والأحزاب الفائزة إلى اجتماع لمناقشة الاستحقاقات المقبلة.

وقال الخنجر، في تغريدة على منصة "إكس"، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "انطلاقا من أهمية وحدة الصف، والسعي إلى موقف جامع يُحقق تطلعات ومطالب ومصالح أهلنا في جميع محافظاتنا، أدعو الإخوة رؤساء التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات إلى اجتماع يوم غد الأحد، لمناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة".

يذكر أن الخنجر قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن أبناء المكون السني يطالبون بدولة "عادلة" في العراق، داعيا الى تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وكان الإطار التنسيقي، أعلن الاثنين من الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنتين تعنى الأولى بتشكيل الحكومة تضم عمار الحكيم وهمام حمودي وعبد السادة الفريجي، فيما تعنى اللجنة الثانية بالتفاوض مع الأطراف السياسية وتضم كل من نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحسن المندلاوي.

ووفقاً لمصادر تحدثت لوكالة شفق نيوز، فقد تسلمت لجنة مقابلة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة التابعة للإطار التنسيقي، 5 سير ذاتية من المرشحين للمنصب.

والأسماء هي زعيم دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ووزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.