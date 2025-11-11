الخنجر: ميزة هذه الانتخابات وجود قوى تؤمن بإنهاء الميليشيات وبناء الدولة

شفق نيوز- بغداد

حثّ رئيس تحالف "السيادة"، خميس الخنجر، يوم الثلاثاء، العراقيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات العامة، مؤكداً أن التصويت هو من يحدد مصير العراق في المرحلة المقبلة في ظل التحولات الإقليمية.

وقال الخنجر في مؤتمر صحفي عقده عقب الإدلاء بصوته، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية للتغيير وبناء مؤسسات قوية وعادلة"، مبيناً أن "صوت العراقيين هو صوت السيادة والكرامة، ومن أجل عراق فاعل وقادر على استعادة دوره الإقليمي والدولي".

وأضاف أن "العملية الانتخابية الحالية تؤكد وحدة العراق وانطلاقته نحو مرحلة جديدة"، مشيراً إلى أن "مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تفاهمات وطنية بين مختلف القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية".

وأشار الخنجر، إلى أن "ما يميز هذا الاستحقاق هو وجود قوى تؤمن ببناء مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء ملف الميليشيات بجميع أشكالها".

وختم حديثه بالقول: "اليوم صوتنا من أجل شهيد السيادة صفاء المشهداني".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.