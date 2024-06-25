الخنجر من الموصل: ما يتداول بشأن "رئيس البرلمان" هي اختلافات "سنية" وليست خلافات وستحل قريباً

شفق نيوز/ قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر يوم الثلاثاء، ان هناك اختلافاً في الوسط السني وليس خلافاً حول اختيار رئيس البرلمان الذي سيحل قريباً.

وقال الخنجر في مؤتمر صحفي رفقة محافظ نينوى ووزير التجارة خلال زيارته الى الموصل حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان "الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب حول اختيار رئيس البرلمان مسألة طبيعية".

وأوضح الخنجر ان "هناك رؤى في طريقنا إلى حل هذه المعضلة في قابل الأيام".

وتابع الخنجر؛ أن "الهم الأكبر هو استقرار المكونات وهذا ينعكس على الاستقرار السني والشيعي أو الكوردي وهو ينعكس على الجميع والعكس صحيح".

وتابع الخنجر "لا زال هناك اختلاف وليس خلافات في وسطنا السني وهي تحت السيطرة، وإن شاء الله في الأيام المقبلة ستحل هذه المشاكل"، مبينا ان "رئيس وزراء والسيد مسعود بارزاني قاما بجهود كبيرة في هذا الاتجاه وإن شاء الله ستسمعون ما يسركم في هذا الأمر".