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الخنجر للمالكي: لن نشاركك حكومة إلا بتلبية هذه الشروط

Category: سیاسة

Date: 2022-07-28T15:35:28+0000
الخنجر للمالكي: لن نشاركك حكومة إلا بتلبية هذه الشروط

 شفق نيوز/ أبلغ رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، تحالف الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الخميس، عدم حضور نواب السيادة إلى جلسة البرلمان القادمة إلا بعد تلبية جملة شروط.

وذكر الخنجر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نواب السيادة لن يحضروا الجلسة القادمة، ما لم يتم إبرام "اتفاق ملزم وتوقيع رسمي على ورقة تحالف السيادة، وضمان حقوق جمهوره ومطالبهم، وكذلك بعد التوافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وضمان استحقاقاته السياسية".

وشدد على ضرورة "إيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أية تفصيلات تتعلق بشكل الحكومة القادمة أو استحقاقاتها"، مؤكدا أهمية تضمين "مبادرة الإطار التنسيقي خطوات حقيقية لإثبات حسن النوايا مع الجميع، واحترام توجهات التيار الصدري".

وختم رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بيانه بالإشارة إلى أن "منطق التفرد لن يجلب للعراق إلا المزيد من عدم الاستقرار والفوضى".

وقبل قليل، نفت رئاسة مجلس النواب العراقي، تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن ما ينشر عن تحديدها بيوم السبت المقبل، لا صحة له.

وكانت بعض الكتل السياسية والنواب قد أعلنوا في أوقات سابقة أن يوم السبت المقبل سيعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية والذي سيكفل بدورها الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر قيادي في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري، وكالة شفق نيوز؛ ان "هناك تخوفاً لدى قيادة الإطار التنسيقي من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة خشية اقتحام مجلس النواب من قبل أنصار التيار الصدري مثل ما حدث يَوم أمس الأربعاء".

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