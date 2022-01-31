الخنجر: لقاء "الحنانة" خطوة نحو استقرار العراق ودفع الفتنة

شفق نيوز/ وصف زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، يوم الاثنين، اللقاء الذي عقد في الحنانة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأنه خطوة نحو استقرار العراق ودفع الفتنة.

وقال الخنجر في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "مبادرة الحنانة خطوة في طريق استقرار العراق ودفع الفتنة وتغليب لغة الحوار، مع التأكيد على تماسك تحالفاتنا واختياراتنا الوطنية".

وأضاف "هدفنا واضح في بناء حكومة أغلبية وطنية قادرة على إدارة الدولة وخدمة الشعب".

وجاء اللقاء بناء على مبادرة للزعيم الكوردي مسعود بارزاني بهدف احتواء أزمة تشكيل الحكومة العراقية.

وكشف مصدر مطلع على مجريات الاجتماع عن أنه "محاولة الشركاء لحلحلة الخلاف بين الصدر والاطار التنسيقي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع جرى لإعادة توحيد البيت الشيعي"، مبيناً أنه "مبادرة حقيقية لإثبات حسن النوايا من قبل الشركاء الوسطاء للجميع بأنهم يسعون لاعادة ترميم البيت الشيعي مجدداً والتحالف معهم جميعاً".

وأضاف المصدر أن "الشركاء الوسطاء (بارزاني والحلبوسي والخنجر) أبدوا جملة من المقترحات لحلحلة الخلاف بين الاطراف الشيعية، لكن زعيم التيار الصدري بقي مصراً على مطالبه باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومرحباً بكل القوى الشيعية الاخرى".

وأوضح المصدر، أن "الصدر أبدى استعداده للحوار مع الاطراف الشيعية دون المالكي، والاندماج معهم لتشكيل التحالف الشيعي الأكبر"، مشيراً إلى أن "المبادرة تبقى الآن في ساحة الاطار التنسيقي".