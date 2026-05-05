الخنجر: زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد ستنعكس إيجاباً على المشهد السياسي

أعلن زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، يوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي لإنهاء الخلافات وفتح مرحلة جديدة من التعاون السياسي.

وقال الخنجر: في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، "أتوجه بالشكر الجزيل للأخوين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي، على استجابتهما لمبادرتنا بإنهاء الخلافات وطيّ الصفحة السابقة، والمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون، بلقاء ودي وصريح، في خطوة تعزز الأخوة بيننا، وتدعم الوحدة الوطنية، وتسهم في معالجة كل الإشكالات السياسية والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأضاف: "نعتبر أن ما تحقق من زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، يوم أمس، سينعكس بشكل إيجابي على مجمل المشهد السياسي بالعراق".

وتابع: "من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، نؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين القوى السياسية المختلفة، بما ينعكس خيراً على شعبنا في إقليم كردستان، وفي محافظاتنا كافة، ويعزز مسار الاستقرار والوحدة الوطنية".

وأشاد المجلس السياسي الوطني "السني"، مساء أمس الاثنين، بالدور المتوازن لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة بغداد مع الزعامات السياسية.