الخنجر بعد اتصال من الصدر: سنواصل حواراتنا

شفق نيوز/ كشف رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، اليوم الاحد، عن تلقيه اتصالاً هاتفياً من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويأتي اتصال الصدر هذا، بعد اتصال مماثل بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ليعلن بعد وقت قصير توجيها لاعضاء كتلته بتقديم استقالاتهم من البرلمان.

وقال الخنجر في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "تلقيت اتصالاً هاتفياً من السيد مقتدى الصدر، وأعربت عن كامل احترامي وتقديري للتضحية الكبيرة التي يقدمها التيار الصدري من أجل الوطن ومن أجل إصلاح العملية السياسية".

واشار الخنجر الى أن "معالجة خطايا النظام السياسي في العراق ضرورة وطنية نتفق عليها مع كل من يؤمن بالوطن"، مؤكدا "سنواصل حواراتنا من أجل هذا الهدف".

ووجه الصدر، اليوم الاحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وقدم شكره الى حلفائه في تحالف "انقاذ وطن" وقال إنهم "في حلٍ مني".

وبعد وقت قصير، أظهر مقطع فيديو الحلبوسي، وهو يوقع على طلبات استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وكان الصدر الذي يكمل أضلاع مثلث تحالف "إنقاذ الوطن" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، والسيادة) قد لوح الخميس الماضي، البقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة "أغلبية وطنية"، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.