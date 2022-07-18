الخميس المقبل.. منصب "الرئيس" على طاولة الحسم في البرلمان

شفق نيوز / حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس المقبل موعداً لاجتماع جديد يضم قادة الكتل النيابية، للاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأوضح رئيس كتلة الاتحاد الَوطني الكوردستاني النيابية، هريم كمال آغا، لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية، الذي عقد اليوم، تطرق إلى القراءة والتصويت على القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الثاني، وتم اختيار 24 قانوناً من أصل 78 للتمرير".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان حددت يوم الخميس المقبل، موعداً لعقد اجتماع ثانٍ مع رؤساء الكتل السياسية، للاتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الوطني مصر على مرشحه برهم صالح للمنصب".

وانتهى اجتماع رئاسة مجلس النواب العراقي، برؤساء الكتل النيابية، الذي عُقد صباح يوم الإثنين، من دون الاتفاق على تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وناقش الاجتماع إدراج بعض القوانين بالأصل هي موجودة داخل أروقة مجلس النواب، والمرسلة من مجلس الوزراء، وإدراجها ضمن جداول أعمال الجلسات المقبلة، فضلاً عن التطرق إلى تمكين المعارضة داخل اللجان النيابية سواء كان في رئاسات اللجان أو النائب الأول.