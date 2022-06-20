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الخميس المقبل.. البرلمان يعقد جلسة استثنائية لاستبدال نواب الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-20T20:50:58+0000
الخميس المقبل.. البرلمان يعقد جلسة استثنائية لاستبدال نواب الصدر

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب العراقي، عقد جلسة استثناية يوم الخميس المقبل.

وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من السيدات والسادة أعضاء المجلس".

وأشار إلى ان الجلسة ستعقد "يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً".

وعلمت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، أن اجتماعا للاطار التنسيقي الشيعي ناقش سبل "عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، تتضمن التصويت على حسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية، وتأدية القسم الدستورية للنواب الجدد".

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