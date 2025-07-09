الخلافات مع كوردستان والانتخابات على طاولة الإطار مساء اليوم

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، أن قوى الإطار التنسيقي، ستعقد اجتماعا مساء اليومن لمناقشة الخلافات مع الإقليم واستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان، فضلا عن تعديل بعض القوانين ومنها الانتخابات وحسم موضوع مشاركة التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) فيها.

ويقول المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيناقش مسألة الأحداث الأمنية في إقليم كوردستان وآلية إنهاء النزاعات هناك، إلى جانب إعادة استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان مع تركيا، مقابل زيادة الاطلاقات المائية، وفقا للطلب التركي".

وأضاف أن "الاجتماع سيشهد مناقشة نتائج المباحثات بين الوفود المعنية بحلحلة الخلافات بين الإقليم وبغداد، بما فيها تسليم الإقليم إنتاجه من النفط والذي يتجاوز 300 ألف برميل يوميا، إلى شركة تسويق النفط، فضلا عن تسليم إيراداته غير النفطية، وتسديد ديون الشركات، كما سيتم مناقشة جداول الموازنة الاتحادية".

وتابع أنه "ضمن أجندة الاجتماع، سيتم تحديد سقف زمني لعدد من الجلسات النيابية لمناقشة وإقرار القوانين الجدلية المؤجلة، ومنها الحشد الشعبي، النفط والغاز، الانتخابات والتعديلات الفنية لبعض فقراته".

وأكمل "من بين القضايا التي سيناقشها الاجتماع التأكيد على إجراء الانتخابات بموعدها وحسم مشاركة التيار الصدري من عدمه، إلى جانب ملفات أخرى منها تخص الاوضاع الأمنية في المنطقة وفي فلسطين ولبنان إلى جانب مناقشة التحرك السوري على الشريط الحدودي المشترك مع العراق".

ولم يصوت مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، على الصيغة النهائية لبنود الاتفاق مع إقليم كوردستان بشأن الرواتب والنفط.

ومنذ قرابة شهرين، عادت أزمة الرواتب للواجهة، بعد أن وجهت بغداد بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.