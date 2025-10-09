الخلافات السياسية تؤجل حسم منصب قائممقام الموصل

شفق نيوز- نينوى

أكدت عضو مجلس محافظة نينوى سمية غانم الخابوري، اليوم الخميس، أن مجلس المحافظة أجّل التصويت على اختيار قائممقام الموصل بسبب الخلافات وعدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل.

وقالت الخابوري في مؤتمر صحفي عقب جلسة للمجلس، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "جلسة مجلس محافظة نينوى التي عقدت اليوم، شهدت تأجيل التصويت على منصب قائممقام الموصل نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية وعدم الاتفاق على مرشح موحد".

وأضافت أن "كتلة السيادة قررت ترشيح السيد محمد الأغا كخيار مجتمعي يخدم مدينة الموصل وأهلها"، مشيرة إلى أن "ترشيح الأغا جاء لقناعـتنا بنزاهته وكفاءته، وأن الكتلة لم تتواصل معه، لكنها اتخذت قرارها بعد دراسة سيرته الذاتية".

ولفتت الخابوري إلى أن "المرحلة الحالية لا تحتمل الصفقات السياسية، خصوصاً في ظل أجواء انتخابية".

ويأتي هذا التصريح على خلفية عقد مجلس محافظة نينوى جلسة اعتيادية اليوم لمناقشة عدة ملفات، من بينها حسم منصب قائممقام الموصل الشاغر منذ أكثر من عامين، إلا أن الجلسة انتهت دون التصويت بسبب تصاعد الخلافات بين تحالفي السيادة والحسم داخل كتلة نينوى الموحدة.