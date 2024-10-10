الخفاجي عن خلاف "منصب" رئيس المجلس: ساسة ذي قار لاعبون يتلقون توجيهات المدربين ببغداد

شفق نيوز/ أوضح عضو مجلس محافظة ذي قار، احمد الخفاجي، اليوم الخميس، طبيعة الخلاف على منصب رئيس المجلس، مؤكداً أن الخلاف محصور بين أعضاء كتلة خدمات.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، ان "هناك مشكلة على رئاسة المجلس بين عضوي المجلس عن كتلة خدمات (عبدالباقي العمري، وعزة الناشي) فالأول تم اعفاؤه بقرار قضائي، وطعن بالقرار ويسعى للعودة إلى المنصب"، لافتا إلى أن "قادة السياسة في العاصمة بغداد هم من يتحكمون بعملية توزيع المناصب سواء في ذي قار او غيرها من بقية مناطق البلاد، أي أن المدربين في العاصمة واللاعبين في المحافظات".

وتابع، ان "وفدا من المجلس زار رئيس تحالف خدمات، وزير العمل، أحمد الأسدي، وطالبه بضرورة حسم ملف منصب رئيس المجلس، كونه من حصته، هل هو للعمري ام الناشي"، مبينا ان "الاسدي وعد بحسم الملف خلال الأيام المقبلة بعد مشاورة شركائه في تحالف خدمات".

واكد الخفاجي الذي رئيس تحالف مهمة في المجلس، انه" يطالب رئيس مجلس النواب، السيد محسن المندلاوي، بالتدخل العاجل وتشكيل للتحقيق بعدم التزام اعضاء المجلس بعقد الجلسات، حيث أن المجلس معطل منذ عدة اسابيع، وهناك مصالح مواطنين يفترض بمتابعتها، لكن المجلس لا يستطيع متابعتها بسبب عدم عقد جلساته".

ونفى الخفاجي، "التهديد بتعليق عضوية كتلته (المهمة) داخل المجلس مع دولة القانون، نتيجة عدم عقد الجلسات ووجود المشاكل الحالية بين الأعضاء ولحين حلها".