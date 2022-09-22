الخطوط الجوية العراقية تكشف أسباب التعاقد مع طيارين مصريين لقيادة طائرة الكاظمي لأمريكا

شفق نيوز/ كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الخميس، سبب استخدام طيارين مصريين لقيادة الطائرة الرئاسية التي نقلت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر مسؤول في الشركة، لوكالة شفق نيوز، ان "استخدام طيارين مصريين لقيادة الطائرة الرئاسية التي نقلت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح وهو استخدام فقط طيارين اثنين مصريين بالإضافة إلى اثنين عراقيين، وهذا بسبب ان المسافة بعيدة ويحتاج الطيار الى راحة خلال الرحلة".

وبين ان "هذه الحالة يتم استخدامها فقط في رحلات الطائرة الرئاسية التي تتوجه الى مسافات طويلة، وهي ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها الطيارون المصريون ببعض رحلات الطائرة الرئاسية، خاصة ان العراق متعاقد وبشكل رسمي مع عدد من الطيارين المصريين لسد الحاجة عند الضرورة".

ومنذ يوم أمس الأربعاء تداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقضي بتكليف طيارين مصريين اثنين لقيادة الطائرة الرئاسية في رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أثار استغراب المتابعين للخبر حيث تساءل العديد منهم عن سبب إتخاذ مثل هذا الإجراء في حين يوجد العديد من الطيارين العراقيين الأكفاء لتولي هذه المهمة.