سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخطوط الجوية العراقية تكشف أسباب التعاقد مع طيارين مصريين لقيادة طائرة الكاظمي لأمريكا

Category: سیاسة

Date: 2022-09-22T11:39:54+0000
الخطوط الجوية العراقية تكشف أسباب التعاقد مع طيارين مصريين لقيادة طائرة الكاظمي لأمريكا

شفق نيوز/ كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الخميس، سبب استخدام طيارين مصريين لقيادة الطائرة الرئاسية التي نقلت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر مسؤول في الشركة، لوكالة شفق نيوز، ان "استخدام طيارين مصريين لقيادة الطائرة الرئاسية التي نقلت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح وهو استخدام فقط طيارين اثنين مصريين بالإضافة إلى اثنين عراقيين، وهذا بسبب ان المسافة بعيدة ويحتاج الطيار الى راحة خلال الرحلة".

وبين ان "هذه الحالة يتم استخدامها فقط في رحلات الطائرة الرئاسية التي تتوجه الى مسافات طويلة، وهي ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها الطيارون المصريون ببعض رحلات الطائرة الرئاسية، خاصة ان العراق متعاقد وبشكل رسمي مع عدد من الطيارين المصريين لسد الحاجة عند الضرورة".

ومنذ يوم أمس الأربعاء تداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقضي بتكليف طيارين مصريين اثنين لقيادة الطائرة الرئاسية في رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أثار استغراب المتابعين للخبر حيث تساءل العديد منهم عن سبب إتخاذ مثل هذا الإجراء في حين يوجد العديد من الطيارين العراقيين الأكفاء لتولي هذه المهمة.

related

فيديو.. أسرة مدير بلدية كربلاء توجه رسالة للكاظمي

Date: 2021-08-11 21:17:20
فيديو.. أسرة مدير بلدية كربلاء توجه رسالة للكاظمي

الكاظمي يعقد في البصرة اجتماعات مع مسؤولين امنيين ومحليين

Date: 2022-01-27 07:18:00
الكاظمي يعقد في البصرة اجتماعات مع مسؤولين امنيين ومحليين

بطلها "الكاظمي".. "انقاذ وطن" يناقش خطوة بعيدة عن حكومة الأغلبية والتوافقية

Date: 2022-04-19 12:52:36
بطلها "الكاظمي".. "انقاذ وطن" يناقش خطوة بعيدة عن حكومة الأغلبية والتوافقية

الكاظمي يدعو لحوار وطني لقادة البلد: لن نتورط بالدم العراقي

Date: 2022-08-16 13:50:12
الكاظمي يدعو لحوار وطني لقادة البلد: لن نتورط بالدم العراقي

صالح والكاظمي يناقشان اتخاذ أقصى التدابير في الانتخابات

Date: 2021-05-18 16:38:15
صالح والكاظمي يناقشان اتخاذ أقصى التدابير في الانتخابات

بأمر من الكاظمي.. وكيلها الفني يدير امانة بغداد

Date: 2022-05-17 17:32:20
بأمر من الكاظمي.. وكيلها الفني يدير امانة بغداد

الكاظمي: العراق أقوى مما كان سابقاً ويقف بثقة أكبر في المسرح الدولي ويرسم خطاه بنفسه

Date: 2022-07-13 16:44:08
الكاظمي: العراق أقوى مما كان سابقاً ويقف بثقة أكبر في المسرح الدولي ويرسم خطاه بنفسه

اجتماع برئاسة الكاظمي يخرج بقرارين من قصف القائم واستهداف ابراج الكهرباء

Date: 2021-06-28 13:07:39
اجتماع برئاسة الكاظمي يخرج بقرارين من قصف القائم واستهداف ابراج الكهرباء