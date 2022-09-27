الخزعلي يوجه عبر شفق نيوز دعوة الى الصدر

شفق نيوز/ وجه أمين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، دعوة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكداً أن أبواب الإطار التنسيقي مشرعة أمامه.

وقال الخزعلي لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي بابه مفتوح"، موجهاً دعوته إلى "السيد مقتدى الصدر لطرح كل ما عنده من ملاحظات من أجل نجاح العملية السياسية وتشكيل حكومة مستقرة".

وأشار الخزعلي، إلى أن "القضاء على الانسداد السياسي يحتاج إلى حوار"، مشددا "دون حوار لا يمكن حل هذا الانسداد".

وتؤكد قيادات في تحالف الإطار التنسيقي الشيعي الاقتراب من الإعلان عن تشكيل تحالف "إدارة الدولة"، ويضم القوى العربية السنية والكوردية بالإضافة إلى "التنسيقي"، في خطوة تهدف إلى المضي باستئناف عمل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.