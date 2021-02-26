سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخزعلي يهدد واشنطن: قوة المقاومة كفيلة بإخراج الأمريكيين

Category: سیاسة

Date: 2021-02-26T20:29:14+0000
الخزعلي يهدد واشنطن: قوة المقاومة كفيلة بإخراج الأمريكيين

شفق نيوز/ هدد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الجمعة، الإدارة الأمريكية ردا على القصف الأخير الذي استهدف فصائل شيعية على الحدود العراقية – السورية.

وقال الخزعلي في تغريدة له، اطعلت عليها وكالة شفق نيوز، "ندين استهداف مقار الحشد الشعبي الذي يقوم بواجب الحفاظ على الحدود العراقية مع سوريا"، مضيفا أن "هذا الفعل الدنيء يبين أن الإدارة الأمريكية الجديدة واتخاذها لهذه السياسية العدوانية واستمرارها بهذه التجاوزات المعتمدة يصب وبشكل واضح في خدمة المشروع الصهيوني على حساب العراقيين ودماء أبنائهم".

واعتبر الخزعلي أن "خروج القوات الأمريكية من العراق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق"، مشيرا إلى أن "الإرادة الشعبية والقرار السياسي وقوة المقاومة كفيلة بتحقيق ذلك".

ووجهت قوات الولايات المتحدة الامريكية فجر اليوم الجمعة، ضربة عسكرية ضد فصائل شيعية مسلحة، على الاراضي السورية، ردا على عملية الهجوم على مطار اربيل الاسبوع الماضي.

related

زعيم العصائب يفتح النار على الحكومة العراقية ويحدد سببين للعمليات "الإرهابية"

Date: 2021-01-21 12:19:55
زعيم العصائب يفتح النار على الحكومة العراقية ويحدد سببين للعمليات "الإرهابية"

الخزعلي يحذر من "كارثة" ويدعو لرد فعل شعبي على "أكبر عملية سرقة"

Date: 2020-12-20 16:35:31
الخزعلي يحذر من "كارثة" ويدعو لرد فعل شعبي على "أكبر عملية سرقة"

الخزعلي يتحدث عن حرب أهلية في العراق: استقالة رئيس الحكومة لم تكن صحيحة

Date: 2019-12-18 18:13:07
الخزعلي يتحدث عن حرب أهلية في العراق: استقالة رئيس الحكومة لم تكن صحيحة

الخزعلي ينتقد تصريحات للعبادي: لن تعيدك رئيساً للوزراء مجدداً

Date: 2019-07-18 17:08:29
الخزعلي ينتقد تصريحات للعبادي: لن تعيدك رئيساً للوزراء مجدداً

"العصائب" ترفض التعليق على تكليف الزرفي وتنتظر اجتماعاً

Date: 2020-03-17 11:49:32
"العصائب" ترفض التعليق على تكليف الزرفي وتنتظر اجتماعاً

قيس الخزعلي: الانتخابات المبكرة مشروع امريكي "رفضته المرجعية الدينية"

Date: 2019-11-11 14:02:20
قيس الخزعلي: الانتخابات المبكرة مشروع امريكي "رفضته المرجعية الدينية"

الكتائب تدعو البرلمان لمحاكمة "الخونة" على خلفية القصف الأمريكي

Date: 2021-02-26 16:54:23
الكتائب تدعو البرلمان لمحاكمة "الخونة" على خلفية القصف الأمريكي

الخزعلي: المقاومة قررت عدم استهداف السفارة الامريكية ابتداءً ووقت الرد لم يحن

Date: 2020-12-20 19:25:19
الخزعلي: المقاومة قررت عدم استهداف السفارة الامريكية ابتداءً ووقت الرد لم يحن