الخزعلي يهدد واشنطن: قوة المقاومة كفيلة بإخراج الأمريكيين

شفق نيوز/ هدد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الجمعة، الإدارة الأمريكية ردا على القصف الأخير الذي استهدف فصائل شيعية على الحدود العراقية – السورية.

وقال الخزعلي في تغريدة له، اطعلت عليها وكالة شفق نيوز، "ندين استهداف مقار الحشد الشعبي الذي يقوم بواجب الحفاظ على الحدود العراقية مع سوريا"، مضيفا أن "هذا الفعل الدنيء يبين أن الإدارة الأمريكية الجديدة واتخاذها لهذه السياسية العدوانية واستمرارها بهذه التجاوزات المعتمدة يصب وبشكل واضح في خدمة المشروع الصهيوني على حساب العراقيين ودماء أبنائهم".

واعتبر الخزعلي أن "خروج القوات الأمريكية من العراق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق"، مشيرا إلى أن "الإرادة الشعبية والقرار السياسي وقوة المقاومة كفيلة بتحقيق ذلك".

ووجهت قوات الولايات المتحدة الامريكية فجر اليوم الجمعة، ضربة عسكرية ضد فصائل شيعية مسلحة، على الاراضي السورية، ردا على عملية الهجوم على مطار اربيل الاسبوع الماضي.