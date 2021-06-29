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الخزعلي يهدد بقتل الجنود الأمريكيين في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-06-29T20:08:12+0000
الخزعلي يهدد بقتل الجنود الأمريكيين في العراق

شفق نيوز/ هدد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، بقتل الجنود الأمريكيين في العراق ردا على القصف الامريكي الاخير الذي استهدف الحشد الشعبي في الانبار.

وقال الخزعلي في خطاب متلفز تابعته وكالة شفق نيوز ، "لسنا طلاب دم وأمراء حرب وعمليات المقاومة حريصة بقدر إمكانها على عدم إراقة دماء".

واضاف الخزعلي "كان التكتيك في المرحلة الماضية هو استنزاف قدرات العدو العسكرية لإجباره على الانسحاب"، مؤكداً على ان "العدو الامريكي اثبت انه لا يراعي أي حرمة لدماء أبناء الشعب".

واشار الى إن "العدو الامريكي الغادر هو من ابتدأ بإزهاق الأرواح ونقل المعركة إلى هذا المستوى" منوها الى ان "عمليات المقاومة انتقلت لمرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا الغالية إلا دماء جنوده المحتلين".

وبين الخزعلي إن "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".

وتابع "إذا استمرت امريكا في إراقة الدماء العراقية فنحن على قدرة باستمرار الرد على الرد"، مؤكدا بالقول، "لدينا الجهوزية الكاملة والتخطيط بشكل لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ فجر امس الاثنين، بأن قصف أمريكيا استهدف قطاعات تابعة لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت الحشد الشعبي مما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح عدد غير معلوم.

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