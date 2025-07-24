الخزعلي يهاجم التدخل الأمريكي ويحذر من المساس بحقوق الحشد الشعبي

شفق نيوز– بغداد

اتهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل السافر في الشأن العراقي، واعتبر أن الضغوط الأمريكية تمثل اعتداءً واضحاً على السيادة الوطنية، وتعطيلاً لمؤسسات الدولة، محذراً من المساس بحقوق مقاتلي الحشد الشعبي.

وقال الخزعلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما يجري اليوم من تدخل أمريكي سافر في الشأن العراقي لم يعد مجرد تجاوز دبلوماسي، بل هو اعتداء واضح على السيادة الوطنية وضرب مباشر لجوهر العملية الديمقراطية التي طالما تغنى بها الغرب".

وأضاف أن "منع البرلمان من أداء دوره الرقابي والتشريعي تحت الضغط الأمريكي هو تعطيل لمؤسسات الدولة وابتزاز سياسي لا يمكن القبول به"، مشدداً على أن "الاستجابة لهذه الضغوط تعني التنازل عن القرار الوطني والتفريط بإرادة الشعب، أما السكوت فيعني إعلان وفاة الديمقراطية العراقية رسمياً".

وأكد الخزعلي أن "حقوق أبناء الحشد الشعبي ليست ورقة للمساومة، بل استحقاق وطني وأخلاقي، والتاريخ لن يرحم من تخلّى عنهم"، معتبراً أن "إقرار القرارات التي تصون حقوقهم ليس خياراً، بل واجب لا يقبل التأجيل أو التردد".

وتأتي تصريحات الخزعلي عقب تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، يوم أمس الأربعاء، وقالت فيها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نقل لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مخاوف واشنطن من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، مؤكداً أن تشريعه سيعزز نفوذ الجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق، فضلاً عن مطالبته بمحاسبة المتورطين في الهجمات الأخيرة على البنى التحتية للطاقة في إقليم كوردستان، بما في ذلك منشآت تديرها شركات أمريكية.