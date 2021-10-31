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الخزعلي يلمح إلى رفض العد اليدوي لنتائج الانتخابات وصالح يدعو للركون إلى الحوار

Category: سیاسة

Date: 2021-10-31T08:31:56+0000
الخزعلي يلمح إلى رفض العد اليدوي لنتائج الانتخابات وصالح يدعو للركون إلى الحوار

شفق نيوز/ رأى الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي يوم الأحد عدم جدوى إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، إذا كانت بنفس الآلية التي جرت بها الألكتروني.

والخزعلي منضو ضمن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات، والتي زجت بجمهورها إلى الاحتجاج قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم السفارة الأميركية ومقرات حكومية وسط العاصمة بغداد.

وقال الخزعلي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي اليوم، إن "العد والفرز اليدوي إجراءٌ ضروري وأكيداً أنه سيكشف كوارث وليس مجرد أخطاء، ولكن (بشرطها وشروطها)، ومن شروطها ألَّا يُؤتمنَ على اليدوي من خان الألكتروني".

في غضون ذلك دعا رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح إلى ضرورة الركون للحوار في حل المشاكل والاختلافات خاصة، في إشارة إلى الاعتراض على نتائج الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، حيث جرت مناقشة الأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلد، والانتخابات التشريعية، وفقا لبيان رئاسي.

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد، وتوحيد الصفوف والركون إلى الحوار في حلّ المشاكل والاختلافات في وجهات النظر، وحماية المسار الديمُقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وأهمية تضافر الجهود من أجل الانطلاق نحو تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية.

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