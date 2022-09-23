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الخزعلي يلمح الى إمكانية اعتذار السوداني ويرفض التجديد للكاظمي: الإطار مستعد لمنح الصدريين 6 وزارات

Category: سیاسة

Date: 2022-09-23T18:42:22+0000
الخزعلي يلمح الى إمكانية اعتذار السوداني ويرفض التجديد للكاظمي: الإطار مستعد لمنح الصدريين 6 وزارات

شفق نيوز/ ألمح الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الجمعة، الى إمكانية اعتذار مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن استعداد الإطار لمنح التيار الصدري 6 وزارات.

وقال الخزعلي في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية وتابعتها وكالة شفق نيوز، "أعتقد أن محمد شياع السوداني مستعد للتنازل إذا كان الحل باعتذاره"، موضحا ان "الإطار مستعد لأن يعطي نصف استحقاق المكون الشيعي إلى التيار الصدري للمشاركة، (12 وزارة للشيعة حسب العرف السياسي)".

وأشار الخزعلي الى ان "اي فرصة للتجديد لرئيس حكومة تصريف الأعمال غير موجودة تماماً". وتابع ان "غالبية قوى الإطار الشيعي ليسوا مع الانتخابات المبكرة، لكنهم الآن موافقون على الانتخابات المبكرة من أجل إرضاء الإخوة في التيار".

واوضح الخزعلي، "ما زلت أعتقد أن الحل في الانتخابات المبكرة، ولن نتدخل في موعد الانتخابات المبكرة والقضية متروكة إلى الأمور الفنية".

وتابع "من أجل عودة نواب الكتلة الصدرية لا يوجد حل غير الانتخابات المبكرة".

واشار الخزعلي الى انه "اذا كان التيار يريد العودة للبرلمان فتوجد انتخابات مبكرة وإن كان يريد المشاركة بالحكومة فالإطار مرحب".

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