الخزعلي يكشف كواليس "اتفاق كركوك" والتمهيد لتسليم منصب المحافظ للعرب بعد التركمان

شفق نيوز - بغداد

وصف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، يوم الجمعة، انتخاب محمد سمعان عن المكون التركماني محافظاً جديداً خلفاً للكوردي ريبوار طه بأنها "ثمرة" الاتفاق السياسي المبرم بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في العام 2024 والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة المحلية.

وقدم الخزعلي في بيان، التهاني إلى المكون التركماني بانتخاب سمعان "الذي يعزز حضور جميع أبناء المحافظة في إدارة مدينتهم".

وقال الخزعلي إن الاتفاق المبرم بين المكونات في كركوك كان برعايته، والذي ضع أسس التوازن والشراكة وأنهى حالة الانسداد، مبيناً أن "المرحلة المقبلة، وضمن هذا الاتفاق، ستشهد تداولاً في إدارة المنصب، بما يضمن انتقال موقع المحافظ إلى المكون العربي، ترسيخاً لمبدأ الشراكة والتوازن بين جميع مكونات كركوك".

وحثَّ الأمين العام لحركة العصائب، الحكومة المحلية الجديدة في كركوك على تحمل مسؤولياتها كاملة، والعمل بجدية لترسيخ الأمن، وإنصاف جميع المكونات، والانطلاق بملف الخدمات والإعمار بما يليق بالمحافظة وأهلها.