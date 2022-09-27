سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخزعلي يحذر الرئيس الفرنسي من "تداعيات": تدخل بشكل مباشر لتجديد ولاية الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2022-09-27T15:18:04+0000
الخزعلي يحذر الرئيس الفرنسي من "تداعيات": تدخل بشكل مباشر لتجديد ولاية الكاظمي

كشف الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، عن تدخل مباشر وصفه بـ"السافر" للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتجديد ولاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، محذرا اياه من "تداعيات" إن "لم "يصحح موقفه"، فيما أشار الى امتلاكه معلومات "لم يكشف عنها" لاحداث فوضى بتظاهرات تشرين المقبلة.

 وقال الخزعلي في كلمة خلال استضافته في ملتقى الرافدين، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الرئيس الفرنسي تدخل بشكل مباشر واتصل بالقادة العراقيين للتوسط باختيار الكاظمي".

واضاف، "نرفض التدخلات الفرنسية بالشأن العراقي"، مشيراً الى انها "منذ فترة وخلال الحكومة الحالية اخذت مساحة اكثر ودور اكثر من دورها، من خلال استثمار علاقتها مع شخصيات ورجال الدولة".

واوضح ان "الرئيس الفرنسي اتصل بقيادات من الخط الأول بالموافقة على شخصية معينة بمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتدخل بشكل رئيسي لاختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وعلى الرئاسة الفرنسية تصحح موقفها قبل ان تكون هناك تداعيات اتجاه فرنسا بعد تشكيل الحكومة".

وبالشأن السياسي، قال الخزعلي إن "ائتلاف إدارة الدولة جاء استجابة لظروف واقعية سياسية بعد انسحاب الكتلة الصدرية"، مبينا ان "الائتلاف هذا هدفه حصول تفاهمات من أجل نجاح الحكومة".

وفي حين قال الخزعلي، إن "التظاهر حق كفلة الدستور"، وجه سؤالاً إلى متظاهري تشترين في المظاهرات المقبلة، "هل سيكون موقفهم من الحكومة الحالية مثل ما كان في الحكومة السابقة؟".

وتابع انه "متأكد من وجود مشروع إيجاد فوضى بعد تاريخ 1 / 10 / 2022 وارباك الأوضاع الأمنية"، مضيفا "نمتلك معلومات لا نكشف عنها الآن، قد نطر إلى عرض تلك الاسماء، هناك عناصر مندسة قد تكرر تجربة ما حدث في مظاهرات إيران واستهداف العنصر النسوي".

ودعا الخزعلي المتظاهرين الى "السلمية وان يكونوا حذرين من الاستغلال والحفاظ على سلامتهم خصوصا النساء".

related

اجتماع الحوار الوطني ينتهي بست نقاط ودعوة "صدرية"

Date: 2022-09-05 11:06:57
اجتماع الحوار الوطني ينتهي بست نقاط ودعوة "صدرية"

بعد الجدل بشأن مصيره.. عزت الشابندر يصل الى بغداد قادما من الامارات

Date: 2019-11-25 15:21:56
بعد الجدل بشأن مصيره.. عزت الشابندر يصل الى بغداد قادما من الامارات

"الكاظمي والسوداني" يشعلان خلافات عميقة داخل الإطار التنسيقي 

Date: 2022-09-18 15:30:50
"الكاظمي والسوداني" يشعلان خلافات عميقة داخل الإطار التنسيقي 

وسط اجراءات امنية.. الكاظمي يحط رحاله في هيت (صور وفيديو)

Date: 2022-07-27 09:22:15
وسط اجراءات امنية.. الكاظمي يحط رحاله في هيت (صور وفيديو)

هذه ابرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي مع بايدن

Date: 2021-07-21 16:26:29
هذه ابرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي مع بايدن

الخزعلي يكشف قبول الصدر بنواب من ائتلاف المالكي لتشكيل الحكومة ويحثه على أمر

Date: 2022-05-21 18:20:07
الخزعلي يكشف قبول الصدر بنواب من ائتلاف المالكي لتشكيل الحكومة ويحثه على أمر

منها مكان تواجده "المفاجئ" ودور المالكي.. تفاصيل جديدة بملف القيادي الحشدي قاسم مصلح

Date: 2021-05-28 20:33:48
منها مكان تواجده "المفاجئ" ودور المالكي.. تفاصيل جديدة بملف القيادي الحشدي قاسم مصلح

فاجعة مصر ترجئ القمة الثلاثية في بغداد

Date: 2021-03-26 15:53:34
فاجعة مصر ترجئ القمة الثلاثية في بغداد