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الخزعلي يكشف تفاصيل "تهديد الصدر": لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن

Category: سیاسة

Date: 2022-02-20T15:18:36+0000
الخزعلي يكشف تفاصيل "تهديد الصدر": لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن

شفق نيوز / كشف الأمين العام لعصائب "أهل الحق"، قيس الخزعلي، يوم الأحد، عن تفاصيل تتعلق بـ"التهديد" الذي تحدث عنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكداً بالقول "لا يخونك الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائن".

وكتب الخزعلي في تدوينة له، أن "بعد ثبوت ما أشيع حول صدور تهديدات لأطراف سياسية، هي محاولة خبيثة قامت بها إحدى الشخصيات المعروفة بعلاقاتها الخارجية، قامت بنقل تهديد، وكان الهدف من هذا الكذب إيقاع الفتنة (شيعياً)".

وأضاف أن "ما حدث خلال اليومين الماضيين، دليل على أن مشروع الفتنة مازال قائماً ويجب الحذر منه دائماً"، مشيراً إلى أن "الشخصيات المؤتمنة حالياً عند أطراف معينة هي غير أمينة بالأساس".

وتابع الخزعلي: "وكما قيل، لا يخونك الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائن"، مردفاً بالقول "العلاج الصحيح لمثل هكذا حالات هو التواصل المباشر أو اللجوء إلى القضاء بعيداً عن الإعلام".

تتمة..

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