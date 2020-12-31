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الخزعلي يقول إنه سيقوض عقد شركة "دايو" الكورية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-12-31T08:22:05+0000
الخزعلي يقول إنه سيقوض عقد شركة "دايو" الكورية في العراق

شفق نيوز/ قال زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي يوم الخميس انه سيعمل على تقويض عقد شركة "دايو" الكورية الجنوبية لإنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، زاعما انه تم إبرامه من قبل مسؤولين فاسدين في الحكومة.

وقال الخزعلي في تغريدة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، "إلى الفاسدين الذين مرروا عقد الشركة الكورية "دايو" سيأتي اليوم الذي فيه تُفضَحون، ويعرفكم الشعب، ويحاسبكم على الجريمة الكبرى التي اقترفتموها بحق مستقبله من أجل مغانمكم الخاصة".

واضاف "سنعمل وبكل قوة لإبطال هذه الجريمة الكبرى بحق العراق، ونأمل من الشرفاء كافة أن يقفوا معنا ولا يسكتوا".

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